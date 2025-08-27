Наука и техника
На Церере нашли необходимые для жизни условия

Science Advances: Миллиарды лет назад Церера имела условия для появления жизни
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: NASA / JPL-Caltech / UCLA / MPS / DLR / IDA

Ученые Университета штата Аризона (США) обнаружили, что карликовая планета Церера когда-то имела необходимые для жизни условия. Исследование было опубликовано в журнале Science Advances.

Десятилетиями считалось, что Церера — наименьшая среди известных карликовых планет Солнечной системы — представляет из себя скопление камней и льда. Несмотря на то, что когда-то на ней была вода, об источнике энергии ничего не было известно. С помощью нового исследования команда американских специалистов выяснила, что источник тепла на Церере все же был.

Новые данные удалось получить с помощью межпланетной станции НАСА Dawn («Рассвет»). Аппарат обнаружил на поверхности карликовой планеты пятна, которые ученые идентифицировали как солевые отложения. Посредством компьютерной модели ученые выяснили, что 2,5–4 миллиарда лет назад радиоактивный распад в каменистом ядре мог генерировать достаточно тепла для поддержания гидротермальной активности. Это означает, что на Церере могла существовать простейшая микробная жизнь.

В материале говорится, что циркулирующая внутри планеты вода создавала химическую «пищу» для микробов. По словам возглавлявшего исследование Сэмюэля Курвиля, вода и энергия из недр Цереры могли с высокой вероятностью обеспечить возникновение живых организмов. Также специалисты отметили, что подобные условия могли существовать и на известных спутниках Урана и Сатурна, которые десятилетиями считались безжизненными.

В октябре ученые Университета Пердью и Лаборатории реактивного движения НАСА обнаружили, что карликовая планета Церера содержит значительное количество водяного льда под своей поверхностью.

