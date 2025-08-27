Депортированный из Монголии физик-ядерщик признался в нарушении закона по незнанию

Физик Ожаровский признал, что нарушил закон Монголии перед депортацией

Российский физик-ядерщик Андрей Ожаровский в беседе с «Газетой.Ru» признал, что нарушил закон перед депортацией из Монголии.

«Выяснилось, что я нарушил монгольское законодательство. Тут запрещено использовать дозиметры, не прошедшие одобрение монгольскими властями. Представляете? Впервые такое вижу, я по незнанию допустил нарушение», — рассказал ученый.

Он добавил, что это мелкое правонарушение, но при этом физику удалось вскрыть более крупную проблему — загрязнение окружающей среды уранодобывающими компаниями.

Ожаровскому запретили въезд в Монголию на три года и выписали штраф в 100 тысяч монгольских тугриков (2240 рублей), ученому пришлось отдать все наличные деньги, которые у него были. После этого россиянина довезли до границы и на попутном автомобиле отправили в приграничный город Кяхта в Бурятии.

О задержании Ожаровского сотрудниками миграционной службы и полиции стало известно 19 августа. Ученый прибыл в Монголию по приглашению местных экоактивистов, выступающих против добычи урана.

