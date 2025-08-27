Четыре модели iPhone срочно уберут из продажи

9to5Mac: Apple скоро уберет из продажи Phone 15, 15 Plus, 16 Pro и 16 Pro Max

После выхода iPhone 17 корпорация Apple прекратит производство и продажу как минимум 7 продуктов. Об этом сообщает профильное издание 9to5Mac.

Журналисты напомнили, что после выпуска новых смартфонов компания обычно прекращает продажу нескольких моделей iPhone. Специалисты медиа предсказали, что этой осенью из магазинов должны исчезнуть iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max. Их срочно — сразу после презентации — уберут из Apple Store.

Также, весьма вероятно, что компания прекратит распространение умных часов Apple Watch Series 10 и Apple Watch Ultra 2 — на их смену придут новые поколения устройств. Кроме того, Apple должна представить наушники AirPods Pro 3 поколения, поэтому AirPods Pro 2 тоже не будут больше производить и продавать.

«На данный момент мы можем обоснованно прогнозировать, что Apple прекратит выпуск четырех iPhone, двух моделей Apple Watch и одной версии AirPods», — заявили журналисты медиа.

В заключение авторы предсказали, какие смартфоны Apple появятся в продаже начиная с сентября. К ним отнесли iPhone 16e, iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max.

Ранее стало известно, что Apple проведет осеннюю презентацию 9 сентября. Компания представит новое поколение iPhone.