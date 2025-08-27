Мир
Дмитриев обратился к США с помощью видео про ослов

Дмитриев призвал США убрать барьеры в отношениях с РФ с помощью видео про ослов
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев обратился с призывом к США с помощью видео про ослов. Свой комментарий он разместил в соцсети X.

Дмитриев сделал репост видеоролика, на котором несколько ослов по очереди пытаются преодолеть заграждение. Первые два осла перепрыгивают его, а третий, осмотрев преграду, решает от нее избавиться.

«Третий осел понял разницу: нужно не просто преодолевать барьеры, а устранять их. Давайте уберем препятствия, созданные [экс-президентом США] Байденом, и построим отношения между США и Россией, которые принесут пользу всему миру», — призвал Дмитриев.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа на Аляске была содержательной и полезной.

