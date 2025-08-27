Финского игрока клуба НХЛ оштрафовали за неявку на военную службу

Игрока «Далласа» Рантанена оштрафовали в Финляндии за неявку на военную службу

Окружной суд Хельсинки оштрафовал форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас Старс» Микко Рантанена за неявку на военную службу. Об этом сообщает Ilta-Sanomat.

Спортсмен должен будет заплатить более 33 тысяч евро. Начать службу нападающий должен был 15 апреля 2024 года, однако он подал документы на отсрочку, которую ему предоставили 16 апреля. Финна оштрафовали за то, что он фактически пропустил один день службы.

Рантанен вину в уклонении не признал. Спортсмен заявил о том, что не знал о необходимости начать службу 15 апреля. В итоге летом 2024-го он был окончательно освобожден от военной службы по состоянию здоровья.

28-летний Рантанен играет в НХЛ с 2015 года, в «Даллас» он перешел в 2025-м. В 2022-м вместе с «Колорадо Эвеланш» финн стал обладателем Кубка Стэнли.