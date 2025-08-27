Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Крылья Советов
Сегодня
16:15 (Мск)
Динамо М
Fonbet Кубок России|Группа B. 3-й тур
Тристан Бойер
Завтра
18:00 (Мск)
Андрей Рублёв
US Open (м)
Карен Хачанов
Завтра
18:00 (Мск)
Камиль Майхшак
US Open (м)
Анастасия Потапова
Завтра
00:00 (Мск)
Мирра Андреева
US Open (ж)
Сочи
Сегодня
18:30 (Мск)
Краснодар
Fonbet Кубок России|Группа B. 3-й тур
Карабах
Сегодня
19:45 (Мск)
Ференцварош
Лига чемпионов|Раунд плей-офф. 2-й матч
Балтика
Сегодня
20:45 (Мск)
ЦСКА
Fonbet Кубок России|Группа D. 3-й тур
Ростов
Сегодня
20:45 (Мск)
Динамо Мх
Fonbet Кубок России|Группа C. 3-й тур
Сельта
Сегодня
22:00 (Мск)
Бетис
Испания — Примера|6-й тур
11:49, 27 августа 2025Спорт

Финского игрока клуба НХЛ оштрафовали за неявку на военную службу

Игрока «Далласа» Рантанена оштрафовали в Финляндии за неявку на военную службу
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Perry Nelson / Imagn Images / Reuters

Окружной суд Хельсинки оштрафовал форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас Старс» Микко Рантанена за неявку на военную службу. Об этом сообщает Ilta-Sanomat.

Спортсмен должен будет заплатить более 33 тысяч евро. Начать службу нападающий должен был 15 апреля 2024 года, однако он подал документы на отсрочку, которую ему предоставили 16 апреля. Финна оштрафовали за то, что он фактически пропустил один день службы.

Рантанен вину в уклонении не признал. Спортсмен заявил о том, что не знал о необходимости начать службу 15 апреля. В итоге летом 2024-го он был окончательно освобожден от военной службы по состоянию здоровья.

28-летний Рантанен играет в НХЛ с 2015 года, в «Даллас» он перешел в 2025-м. В 2022-м вместе с «Колорадо Эвеланш» финн стал обладателем Кубка Стэнли.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это изменило ситуацию». Трамп убедил Орбана не сопротивляться вступлению Украины в ЕС

    В России назвали условие для завершения конфликта на Украине до конца 2025 года

    Уехавшему из России Назарову пригрозили уголовным делом

    Власти Подмосковья захотели платить студенткам за рождение детей

    Появились подробности о богатствах генерала Минобороны России

    Украинский журналист оскорбил президента Польши и сравнил его с криминальным авторитетом

    Мужчина украл с завода 50-килограммовый сейф и нашел внутри совсем небольшую сумму

    На Церере нашли необходимые для жизни условия

    На Украине признали продвижение Российской армии в Днепропетровской области

    Россиянка прошлась голой по улице и напугала подростков

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости