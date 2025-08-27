Полянский от лица России призвал ФРГ не скрывать правду о «Северных потоках»

Первый зампостпреда России при Организации Объединенных Наций (ООН) Дмитрий Полянский заявил, что Москва призывает ФРГ не пытаться скрыть истину о терактах на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Его слова приводит РИА Новости.

Полянский от лица России призвал власти Германии «не пытаться скрыть истину за завесой тайны, а продемонстрировать настрой на подлинное сотрудничество и предоставить полную информацию, имеющуюся в их распоряжении». С таким заявлением он выступил во время заседания СБ ООН.

Ранее Полянский оценил ход расследования по «Северным потокам». «Ситуация вокруг саботажа "Северных потоков" очень важна. Она развивается в неправильном направлении», — отметил он.

Взрывы на «Северных потоках» произошли 26 сентября 2022 года. 8 февраля 2023 года американский журналист Сеймур Херш опубликовал статью, в которой заявил, что к диверсии на «Северных потоках» причастны США.

