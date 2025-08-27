Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:35, 27 августа 2025Мир

Германию призвали раскрыть правду о «Северных потоках»

Полянский от лица России призвал ФРГ не скрывать правду о «Северных потоках»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дмитрий Полянский

Дмитрий Полянский . Фото: Reuters

Первый зампостпреда России при Организации Объединенных Наций (ООН) Дмитрий Полянский заявил, что Москва призывает ФРГ не пытаться скрыть истину о терактах на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Его слова приводит РИА Новости.

Полянский от лица России призвал власти Германии «не пытаться скрыть истину за завесой тайны, а продемонстрировать настрой на подлинное сотрудничество и предоставить полную информацию, имеющуюся в их распоряжении». С таким заявлением он выступил во время заседания СБ ООН.

Ранее Полянский оценил ход расследования по «Северным потокам». «Ситуация вокруг саботажа "Северных потоков" очень важна. Она развивается в неправильном направлении», — отметил он.

Взрывы на «Северных потоках» произошли 26 сентября 2022 года. 8 февраля 2023 года американский журналист Сеймур Херш опубликовал статью, в которой заявил, что к диверсии на «Северных потоках» причастны США.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это все чушь». Трамп прокомментировал заявления о нелегитимности Зеленского и высказался о конфликте на Украине

    Германию призвали раскрыть правду о «Северных потоках»

    Женщина и ее дети стали видеть призраков

    В войсках РХБЗ создали подразделения беспилотников

    Казахстанский «Кайрат» впервые сыграет в основной стадии Лиги чемпионов

    Беспилотник упал на дорогу в Белгороде и взорвался

    В Дагестане произошло землетрясение

    Россиян предупредили о штрафах за умышленную установку лифта

    В российском регионе сбили десять беспилотников

    Трамп допустил введение санкций против Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости