14:23, 27 августа 2025

Голливудский актер открыл бизнес в России

Голливудский актер Стивен Сигал с сыном открыли бизнес в России
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Российский и американский актер Стивен Сигал, известный по ролям в культовых голливудских боевиках, открыл с сыном Домиником бизнес в России. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».

Согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), общество с ограниченной ответственностью «Хикари» было зарегистрировано 26 августа. «В документе указано, что фирма специализируется на консультировании в области коммерческой деятельности и управления», — говорится в материале.

Соучредитель компании, бизнесмен Михаил Замарин, рассказал Telegram-каналу Mash, что ООО «Хикари» помимо продаж будет заниматься переработкой грязного пластика.

Ранее сообщалось, что Стивен Сигал вышел из своего бизнеса в РФ. Мастер боевых искусств покинул пост гендиректора ООО «Пять элементов».

