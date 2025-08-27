Россия
09:27, 27 августа 2025

Игру мигрантов в бейсбол у мемориала воинам Великой Отечественной войны сняли на видео

Игру мигрантов около мемориала воинам Великой Отечественной войны сняли на видео
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Игру мигрантов около мемориала участникам Великой Отечественной войны сняли на видео. Кадры опубликовало издание Ura.ru в Telegram.

На записях, сделанных в дневное и ночное время, видно играющих в бейсбол иностранцев. Появление сразу двух аналогичных роликов позволяет предположить, что мигранты часто приходили на площадку перед мемориалом.

Игра происходит прямо перед памятной стелой. Также видны флаги, установленные на мемориале.

После публикации видео Следственный комитет начал проверку. Фигурантам грозит ответственность за реабилитацию нацизма.

