Мигранты сыграли в бейсбол у мемориала павшим воинам Великой Отечественной войны

СК начал проверку по факту осквернения мигрантами мемориала в Тульской области

В Тульской области мигранты сыграли в бейсбол рядом с мемориалом павшим воинам Великой Отечественной войны. Следственный комитет уже начал проверку по этому факту, сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что инцидент произошел в поселке Косая Гора. Информация об этом появилась в соцмедиа. «Следственными органами СК России по Тульской области по данному факту организована процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 354.1 УК РФ ["Реабилитация нацизма"]», — говорится в сообщении.

О ходе проверки будет доложено председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину.

Ранее сообщалось, что россиянин помочился на воинский мемориал.