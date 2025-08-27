Нуждающийся в помощи «АвтоВАЗ» задумал собирать автомобили в Киргизии

«Ведомости»: «АвтоВАЗ» может запустить сборку машин Lada в Киргизии в 2026 году

Крупнейший российский производитель легковых автомобилей «АвтоВАЗ» намерен в 2026 году запустить крупноузловую сборку своих машин в Киргизии. Об этом «Ведомостям» рассказали в партнере проекта инвестиционном фонде Central Asia Capital, а также подтвердил представитель предприятия, указав заинтересованность в проекте.

Инициатива рассчитана на десять лет. В период с 2026 по 2030 год речь пойдет только о сборке до 1,5 тысячи машин в год, а далее предполагается углубление локализации, расширение модельного ряда и объемов выпуска до пяти тысяч машин. В концу периода, в 2035 году, стороны хотят перейти к производству полного цикла в объеме до семи тысяч машин.

Объем инвестиций в проект составит 30 миллионов долларов. Часть из них предоставит Central Asia Capital, а остальное привлекут через выпуск облигаций. О расходах российского производителя, который сталкивается с финансовыми проблемами и нуждается в поддержке государства, не сообщается.

Предполагается, что киргизское предприятие начнет выпускать модели Granta, Vesta, Largus и Niva под собственным брендом Muras. Закладка капсулы на месте строительства завода намечена на конец сентября или начало октября. Председатель совета директоров фонда Антон Собин утверждает, что инициатива одобрена Минпромторгом России, однако в самом ведомстве уточнили, что конкретных решений не принято, а субсидии не предусмотрены и даже не обсуждаются.

Тем не менее киргизская сторона ожидает поддержку российского правительства в формате субсидий для покупателей автомобилей, чтобы те стали немного дешевле, чем в России.

Аналитик «Эйлер» Владимир Беспалов предположил, что российские машины будут пользоваться спросом в Киргизии только при экспортной поддержке со стороны правительства. В их пользу может сработать узнаваемость бренда и низкие цены. Главным риском остается конкуренция, поскольку в соседнем Узбекистане производят автомобили Chevrolet, Kia, Hyundai и Daewoo, находящиеся в том же ценовом сегменте, а увеличение утильсбора в Киргизии не предусматривается.

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал, что просит членов правительства найти способ для помощи «АвтоВАЗу», который сталкивается с обвальным падением продаж. Производителю сложно конкурировать с импортными автомобилями даже с учетом роста утилизационного сбора, не исключено, что осенью его заводы перейдут на четырехдневную рабочую неделю.