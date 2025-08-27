Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:03, 27 августа 2025Экономика

Нуждающийся в помощи «АвтоВАЗ» задумал собирать автомобили в Киргизии

«Ведомости»: «АвтоВАЗ» может запустить сборку машин Lada в Киргизии в 2026 году
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Крупнейший российский производитель легковых автомобилей «АвтоВАЗ» намерен в 2026 году запустить крупноузловую сборку своих машин в Киргизии. Об этом «Ведомостям» рассказали в партнере проекта инвестиционном фонде Central Asia Capital, а также подтвердил представитель предприятия, указав заинтересованность в проекте.

Инициатива рассчитана на десять лет. В период с 2026 по 2030 год речь пойдет только о сборке до 1,5 тысячи машин в год, а далее предполагается углубление локализации, расширение модельного ряда и объемов выпуска до пяти тысяч машин. В концу периода, в 2035 году, стороны хотят перейти к производству полного цикла в объеме до семи тысяч машин.

Объем инвестиций в проект составит 30 миллионов долларов. Часть из них предоставит Central Asia Capital, а остальное привлекут через выпуск облигаций. О расходах российского производителя, который сталкивается с финансовыми проблемами и нуждается в поддержке государства, не сообщается.

Предполагается, что киргизское предприятие начнет выпускать модели Granta, Vesta, Largus и Niva под собственным брендом Muras. Закладка капсулы на месте строительства завода намечена на конец сентября или начало октября. Председатель совета директоров фонда Антон Собин утверждает, что инициатива одобрена Минпромторгом России, однако в самом ведомстве уточнили, что конкретных решений не принято, а субсидии не предусмотрены и даже не обсуждаются.

Материалы по теме:
Опубликован список автомобилей, которые смогут работать в такси по новому закону. Там только машины «АвтоВАЗа» и китайских брендов
Опубликован список автомобилей, которые смогут работать в такси по новому закону. Там только машины «АвтоВАЗа» и китайских брендов
23 мая 2025
«Вернемся в эпоху бомбил из 90-х». Принят скандальный закон о переводе такси на российские авто. Как это отразится на ценах?
«Вернемся в эпоху бомбил из 90-х». Принят скандальный закон о переводе такси на российские авто. Как это отразится на ценах?
13 мая 2025

Тем не менее киргизская сторона ожидает поддержку российского правительства в формате субсидий для покупателей автомобилей, чтобы те стали немного дешевле, чем в России.

Аналитик «Эйлер» Владимир Беспалов предположил, что российские машины будут пользоваться спросом в Киргизии только при экспортной поддержке со стороны правительства. В их пользу может сработать узнаваемость бренда и низкие цены. Главным риском остается конкуренция, поскольку в соседнем Узбекистане производят автомобили Chevrolet, Kia, Hyundai и Daewoo, находящиеся в том же ценовом сегменте, а увеличение утильсбора в Киргизии не предусматривается.

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал, что просит членов правительства найти способ для помощи «АвтоВАЗу», который сталкивается с обвальным падением продаж. Производителю сложно конкурировать с импортными автомобилями даже с учетом роста утилизационного сбора, не исключено, что осенью его заводы перейдут на четырехдневную рабочую неделю.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США ввели 50-процентные пошлины против страны БРИКС

    У россиянки забрали детей из-за выпитой на поминках по не вернувшемуся с СВО брату стопки

    Одну из главных достопримечательностей Сахалина закрыли из-за непогоды

    Стало известно о смерти российской школьницы на репетиции к 1 сентября

    Рублев поддержал устроившего скандал на US Open Медведева

    Жена узнала об измене мужа благодаря аптеке

    Популярного стримера задержали за подлый розыгрыш в магазине

    В МЧС Киргизии допустили увеличение числа погибших на пике Победы

    Нуждающийся в помощи «АвтоВАЗ» задумал собирать автомобили в Киргизии

    71-летняя Любовь Успенская показала видео в бикини

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости