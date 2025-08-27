Крокодил съел фермера

В Индии фермера убил крокодил

В Индии фермер стал жертвой крокодила. Об этом сообщает Deccan Herald.

Инцидент произошел в деревне Кунчаганур, штат Карнатака. Когда 38-летний Каашаппа Ханаманта Камбали привел волов на водопой к реке Кришна, на него неожиданно напал хищник и утащил его под воду.

Поисковая операция продолжалась пять часов, но спасти мужчину не удалось. Тело нашли в воде. Местные власти предупредили жителей об опасности купания в сезон дождей, когда крокодилы активно перемещаются по речным системам.

Это уже третье смертельное нападение рептилий в регионе за 2025 год. В июле в соседнем округе Биджапур крокодил съел 12-летнего мальчика.

По данным лесного департамента, популяция крокодилов в реке Кришна превышает 200 особей, что требует установки предупреждающих знаков и ограждений. Власти компенсируют семьям погибших до 500 тысяч рупий (около 500 тысяч рублей), но местные жители требуют более эффективных мер защиты.

Ранее сообщалось, что в Индии мужчина вступил в схватку с крокодилом, напавшим на его мать. Он отбил женщину у хищника при помощи палки.