Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:11, 27 августа 2025Мир

Макрон ответил на обвинения Нетаньяху в адрес Франции

Макрон назвал обвинения Нетаньяху в антисемитизме оскорблением всей Франции
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон опубликовал письмо премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, в котором прокомментировал обвинения Нетаньяху в адрес Парижа в разжигании антисемитизма. Послание опубликовала газета Le Monde.

Макрон раскритиковал Нетаньяху за публикацию его письма в СМИ до того, как французский лидер его получил. Макрон обвинил израильского премьера в манипулировании понятием «антисемитизм» и напомнил о мерах, которые Париж ввел для защиты евреев и борьбы с антисемитизмом.

Материалы по теме:
Республика наносит ответный удар Франция объявила войну исламским радикалам. Власти берут под контроль мечети, кафе и бассейны
Республика наносит ответный ударФранция объявила войну исламским радикалам. Власти берут под контроль мечети, кафе и бассейны
12 декабря 2020
Кризис веры Макрон решил объявить войну радикальному исламу. На него и французов ополчился весь исламский мир
Кризис верыМакрон решил объявить войну радикальному исламу. На него и французов ополчился весь исламский мир
31 октября 2020

Французский президент добавил, что Париж сохраняет приверженность безопасности Израиля. «Поэтому обвинения в бездействии перед лицом этой беды, с которой мы боремся изо всех сил, неприемлемы и являются оскорблением всей Франции», — заключил он.

Ранее Нетаньяху осудил решение Макрона признать Палестину. «Такой шаг поощряет террор и грозит созданием еще одного иранского марионеточного государства, подобно тому, как это произошло с Газой», — отметил премьер Израиля.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Момент попадания дрона ВСУ в многоквартирный дом Ростова-на-Дону сняли на видео

    Очередное землетрясение произошло на Камчатке

    Врачи вынесли вердикт о нахождении Битцевского маньяка в «Полярной сове»

    Финского биатлониста оштрафовали за выстрел в человека

    Российские бойцы продвинулись в ДНР

    Россиянку Наговицину признали пропавшей без вести

    В России водителей перестанут дважды наказывать за одно нарушение на дороге

    Голландец сравнил стоимость подготовки ребенка к школе в России и у себя на родине

    «Люди выбегали из квартир без одежды». В Ростове-на-Дону беспилотник упал на крышу дома и взорвался, начался пожар

    Тайный 35-летний миллионер без высшего образования раскрыл правду о своих расходах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости