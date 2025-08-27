Медведев рассказал о поливающих друг друга «говном из брандспойтов» поляках и украинцах

Медведев обрадовался спору Польши и Украины о Волынской резне

Польша и Украина из-за спора о Волынской резне несколько недель поливают друг друга «говном из брандспойтов» и угрожают, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Свой комментарий он опубликовал в Telegram-канале.

«[Киев и Варшава] месят друг друга не на шутку уже не первую неделю, поливая говном из брандспойтов. В ход пошли угрозы лишить укронацистов самого святого — пайки сала и рюмки польской водки, а то и вовсе изгнать немытых холопов прочь из Ржечипосполитой», — написал Медведев.

Украина, как отметил политик, в ответ на недовольство Польши указывает на европейские ценности и необходимость крепче объединиться против общих врагов. «Хорошо, короче, получилось», — заключил Медведев, комментируя спор.

26 августа сообщалось, что Польша пообещала блокировать вступление Украины в ЕС до признания Киевом Волынской резни. Министр обороны Польши сообщил, что выражал «очень четкий и твердый протест», когда предпринимались попытки очернить «доброе имя Польши» или прославить лидера «Организации украинских националистов» (ОУН, запрещенная в России экстремистская организация) Степана Бандеру на Украине.

Волынская резня — массовое уничтожение этнического польского гражданского населения Украинской повстанческой армией (ОУН) в 1942-1943 годах, которое происходило на западе Украины. Польские историки оценивают число жертв от 50 до 100 тысяч человек. В 2016 году сейм Польши признал эти события геноцидом и утвердил 11 июля днем памяти его жертв.