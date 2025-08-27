На Украине придумали еще одно наказание для Вуди Аллена за поездку в Россию

Киевский Молодой театр отменил спектакль по пьесе Вуди Аллена «Риверсайд драйв»

Киевский академический Молодой театр вслед за другими учреждениями культуры Украины отменил спектакль американского постановщика Вуди Аллена. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на пресс-службу театра.

По информации источника, речь идет о знаменитом спектакле «Риверсайд драйв». Ранее соответствующее решение приняли Черновицкий музыкально-драматический театр имени Кобылянской и Львовский Национальный театр имени Заньковецкой с другими постановками Аллена.

Причиной таких санкций в отношении американца стало его участие по видеосвязи в Московской неделе кино 24 августа. После этого Аллена внесли в базу украинского сайта «Миротворец» (признан террористическим и запрещен в России), обвинив в «сознательном участии в российском мероприятии» и поддержке действий властей РФ.

Ранее стало известно, что МИД Украины выразил недовольство выступлением легендарного американского режиссера Вуди Аллена на Московской неделе кино.