18:34, 27 августа 2025

На Украине придумали еще одно наказание для Вуди Аллена за поездку в Россию

Киевский Молодой театр отменил спектакль по пьесе Вуди Аллена «Риверсайд драйв»
Андрей Шеньшаков

Фото: Yara Nardi / Reuters

Киевский академический Молодой театр вслед за другими учреждениями культуры Украины отменил спектакль американского постановщика Вуди Аллена. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на пресс-службу театра.

По информации источника, речь идет о знаменитом спектакле «Риверсайд драйв». Ранее соответствующее решение приняли Черновицкий музыкально-драматический театр имени Кобылянской и Львовский Национальный театр имени Заньковецкой с другими постановками Аллена.

Причиной таких санкций в отношении американца стало его участие по видеосвязи в Московской неделе кино 24 августа. После этого Аллена внесли в базу украинского сайта «Миротворец» (признан террористическим и запрещен в России), обвинив в «сознательном участии в российском мероприятии» и поддержке действий властей РФ.

Ранее стало известно, что МИД Украины выразил недовольство выступлением легендарного американского режиссера Вуди Аллена на Московской неделе кино.

