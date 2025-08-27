Россия
23:29, 27 августа 2025Россия

Shot: Над Севастополем прогремели взрывы, объявлена воздушная тревога
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Над Севастополем прогремели взрывы, в городе объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на местных жителей.

По их словам, около 23 часов прозвучало несколько громких взрывов в стороне Камышовой бухты. В Севастополе работают средства противовоздушной обороны (ПВО).

Сообщается об уничтожении трех воздушных целей над морской акваторией вблизи города. Предварительно, объекты инфраструктуры не пострадали.

По информации Shot, звуки пролета дронов также были слышны в Саки, Евпатории и Новофедоровке.

Ранее в аэропорту Волгограда были введены ограничения на полеты. Как уточнял официальный представитель Росавиации Артем Кореняко, соответствующие меры приняли в целях безопасности.

