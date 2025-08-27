Найден способ остановить развитие опасного вида рака

CCR: Стандартная терапия с добавлением вакцины замедляет развитие рака печени

Добавление клеточной вакцины к стандартной терапии рака печени может значительно замедлить развитие болезни. Об этом сообщают ученые из Университета Бирмингема и ряда клиник Великобритании, опубликовавшие результаты исследования в журнале Clinical Cancer Research.

Вакцина создается из дендритных клеток — ключевых регуляторов иммунной системы. Их выделяют из белых кровяных клеток самих пациентов, «обучают» в лаборатории распознавать белки опухоли и возвращают в организм. Такой подход активирует иммунные киллер-клетки, которые атакуют рак.

В испытании участвовали 48 пациентов с гепатоцеллюлярной карциномой. У тех, кто получил стандартное лечение вместе с дендритной вакциной, опухоль не прогрессировала в среднем 18 месяцев. В контрольной группе этот показатель составил лишь 10 месяцев. Это стало первым контролируемым клиническим исследованием, продемонстрировавшим эффективность подобной вакцины против рака печени.

Метод требует дальнейшей проверки в более масштабных испытаниях, однако уже сейчас результаты дают надежду на создание нового доступного и действенного способа борьбы с одним из самых опасных видов рака.

Ранее ученые показали, что до 60 процентов случаев рака печени связаны с факторами риска, которых можно избежать, — вирусными гепатитами, алкоголем и ожирением печени.