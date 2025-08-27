Экономика
19:18, 27 августа 2025Экономика

Названа дата возобновления поставок российской нефти по «Дружбе»

Сийярто: Поставки российской нефти по «Дружбе» частично возобновятся 28 августа
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Peter Andrews / Reuters

Поставки российской нефти в Венгрию по трубопроводу «Дружба» частично возобновятся в четверг, 28 августа. Об этом в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Транспортировка нефти из РФ возобновится в тестовом режиме. Говорить о возвращении к прежним объемам пока преждевременно, подчеркнул Сийярто. «Частично возобновить поставки нефти в Венгрию получится уже с завтрашнего дня», — резюмировал глава венгерского министерства.

Проблему частично удалось решить в ходе консультаций с первым заместителем Министра энергетики РФ Павлом Сорокиным. «После долгих усилий удалось найти технологическое решение», — констатировал Сийярто, не став уточнять, о каком именно решении идет речь.

Он добавил, что за время проведения ремонтных работ на поврежденном участке трубопровода Венгрия не начала использовать стратегические резервы сырья, обойдясь коммерческими. Глава ведомства еще раз призвал власти Украины пресечь угрозу новых атак на трубопровод «Дружба». От сохранения поставок российской нефти, пояснил он, зависит энергетическая безопасность Венгрии.

Проблемы с поставками российской нефти в Венгрию и Словакию возникли после атаки украинского беспилотника на один из участков трубопровода. Удар произошел 18 августа. В результате пришлось проводить ремонтные работы, из-за чего прокачку сырья по этому маршруту временно приостановили.

22 августа ВСУ снова ударили по трубопроводу, после чего Сийярто напомнил, что Украина на 40 процентов зависит от импорта электричества с территории Венгрии. Будапешт, отметил он, мог бы прекратить эти поставки, но не будет делать этого, так как не хочет, чтобы украинские дети расплачивались за политику президента страны Владимира Зеленского.

