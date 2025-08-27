Названа страна-лидер по продажам автомобилей

GlobalData: Китай удержал звание мирового лидера по продажам автомобилей

По итогам июля в мире продали 7 412 591 легкий и легкий коммерческий автомобиль. Об этом сообщило агентство «Автостат» со ссылкой на GlobalData.

Если сравнивать с июлем прошлого года, то рост составил 5,5 процента. С января по июль объем мирового автомобильного рынка оценивается в 51 832 145 экземпляров, или на 4,8 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Июльские продажи автомобилей в Китае выросли на 9,2 процента в годовом выражении и составили 1 969 594 штуки. Таким образом КНР осталась мировым лидером этого рынка. В США купили 1 397 421 машину, или на 8,6 процента больше, чем год назад.

Кроме того, на 3,6 процента выросли автомобильные рынки западноевропейских государств и на 3,7 процента — восточноевропейских.

Ранее мировому автомобильному рынку предсказали серьезные сбои из-за усиления контроля властей Китая за экспортом редкоземельных металлов.