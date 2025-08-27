Забота о себе
07:30, 27 августа 2025Забота о себе

Объяснена причина роста интереса к поясам верности для мужчин

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: vilma3000 / Shutterstock / Fotodom

Секс-коуч Джиджи Энгл заметила растущую популярность поясов верности для мужчин. Причины повышенного интереса к этой сексуальной практике она объяснила изданию Men's Health.

Энгл указала, что пояс верности используется в качестве элемента для более обширного эротического явления — практики целомудрия. Этот вид эротической игры подразумевает много сценариев. Один из наиболее частых — запрет на проникновение во время прелюдии. Как раз в этом случае и может быть использован пояс верности, считает коуч. «Это устройство предотвращает эрекцию или любую сексуальную активность у мужчин, поскольку ограничивает половой член и мошонку», — уточнила она. Эти устройства могут быть оснащены замком и ключом или современными датчиками, управляемыми со смартфона.

Подобные сексуальные игры, по словам Энгл, привлекают мужчин тем, что позволяют им выйти за рамки привычной роли инициатора полового контакта. «Одна из причин, почему эта практика так популярна, но при этом табуирована, заключается в том, что мы все еще боимся отдать женщине контроль и позволить ей доминировать», — заявила она.

Ранее мужчины и женщины вспомнили о сильно их удививших чужих фетишах. По словам одной из участниц дискуссии, однажды она сама стала фетишем для своего коллеги.

