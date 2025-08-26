Забота о себе
Мужчины и женщины вспомнили о сильно удививших их фетишах

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Priscilla Du Preez / Unsplash

Мужчины и женщины вспомнили о сильно их удививших чужих фетишах. Своим опытом они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Одна женщина рассказала, что, сама того не подозревая, оказалась чужим фетишем,

Коллега сказал мне, что у него фетиш на определенный тип телосложения, и я подумала: «Это чертовски странно, как такое может нравиться?» И только два года спустя поняла, что он просто описывал меня

PyukumukuGutsпользовательница Reddit

Другая вспомнила бывшего партнера, который долгое время не признавался ни в каких особенных пристрастиях.

Только через пару лет он рассказал, что у есть одно пристрастие, которого он очень стесняется: мурашки на коже. Вид девушки с мурашками его возбуждал. Я подумала: «Ладно, для тебя я могу воплотить эту фантазию в жизнь». И убавила температуру в доме до 20 градусов

axon-axoffпользовательница Reddit
Мужчина вспомнил, как однажды в клубе к нему подошла девушка и призналась в симпатии к его ушам.

Она сказала: «У меня фетиш на уши, а у тебя самые идеальные уши, которые я когда-либо видела... Можно их потрогать?» Она не выглядела пьяной и была очень красивой, поэтому я, конечно же, согласился. Она начала тереть мне уши (что было довольно приятно, честно говоря) и очень возбудилась... Подошли ее друзья и буквально отдернули ее руки, затем извинились и увели ее

MesWantoothпользователь Reddit

Ранее мужчины, отказавшиеся от просмотра порно, объяснили свой выбор. Так, один пользователь признался, что после кончины жены ему больше не хочется сексуальных удовольствий.

