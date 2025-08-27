Интернет и СМИ
14:24, 27 августа 2025Интернет и СМИ

Одну страну Европы уличили в стремлении «утонуть вместе с Украиной»

Журналист Хейсканен: Президент Финляндии Стубб утопит страну из-за помощи Киеву
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Kazuki Kozaki / Pool / Reuters

Президент Финляндии Александр Стубб утопит страну, стремясь помогать Украине в военном конфликте с Россией. В этом желании его уличил финский журналист Кости Хейсканен в беседе с изданием «Царьград».

«Президент Финляндии Александр Стубб, который мог бы стать Александром Созидателем и помочь разрешить конфликт на Украине, говорит: "Давайте утонем вместе с Украиной, потому что нам надо помогать Украине"», — заявил европейской журналист

В материале также отмечается, что Финляндия уже готовится к возможной конфронтации с Россией. В частности, создает новые военные гарнизоны, а также заболачивает приграничные территории, чтобы создать естественное препятствие для российской армии в случае ее наступления.

Ранее стало известно, что Польша и Финляндия могут восстановить болота у границ с Россией, чтобы защититься. Отмечалось, что такой ландшафт может превратиться «в опасную ловушку для военных грузовиков и танков».

