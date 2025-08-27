Олимпийский чемпион фразой «надо с него еще содрать денег» оценил слова Клаудиньо об СВО

Тихонов о словах Клаудиньо об СВО: Надо брать деньги за контракты с иностранцами

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов фразой «надо с него еще содрать денег» оценил слова бывшего футболиста «Зенита» Клаудиньо о том, что тот хотел уйти из «Зенита» после начала СВО, и предложил брать деньги с иностранных игроков за заключение контрактов с российскими командами. Его слова приводит издание «ВсеПроСпорт».

«Нам пора думать о своих игроках, мы платим бешеные деньги иностранцам, забывая о своих. Правда свои и играть не хотят. Вопросы политики — не дело футболистов (...) Таких товарищей не надо было вообще привлекать в наш спорт. Надо писать такие контракты, чтобы с него еще содрать денег», — заявил он.

Тихонов добавил, что похожие контракты нужно заключать и с российскими футболистами, чтобы не платить тем спортсменам, которые не соблюдают режим тренировок.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов раскритиковал слова Клаудиньо и предложил ужесточить правила выдачи российского гражданства для легионеров. Он отметил, что паспорт России — серьезный государственный документ и его нельзя выдавать просто так.

22 августа Клаудиньо в интервью Flashscore назвал СВО одной из причин ухода из «Зенита» в катарский «Аль-Садд». По его мнению, конфликт на Украине негативно повлиял на престиж Российской премьер-лиги. После этого первый зампред комитета Госдумы по физической культуре Дмитрий Свищев заявил, что высказывания Клаудиньо нужно проверить. Также он пригрозил спортсмену лишением российского паспорта.