Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Крылья Советов
0:0
Завершен
Динамо М
Fonbet Кубок России|Группа B. 3-й тур
Тристан Бойер
Сегодня
18:00 (Мск)
Андрей Рублёв
US Open (м)
Карен Хачанов
Сегодня
19:30 (Мск)
Камиль Майхшак
US Open (м)
Анастасия Потапова
0:2
Завершен
Мирра Андреева
US Open (ж)
Сочи
2:4
Завершен
Краснодар
Fonbet Кубок России|Группа B. 1-й тур
Карабах
2:3
Завершен
Ференцварош
Лига чемпионов|Раунд плей-офф. 2-й матч
Балтика
0:2
Завершен
ЦСКА
Fonbet Кубок России|Группа D. 3-й тур
Ростов
1:3
Завершен
Динамо Мх
Fonbet Кубок России|Группа C. 3-й тур
Сельта
1:1
Завершен
Бетис
Испания — Примера|6-й тур
07:45, 28 августа 2025Спорт

Олимпийский чемпион фразой «надо с него еще содрать денег» оценил слова Клаудиньо об СВО

Тихонов о словах Клаудиньо об СВО: Надо брать деньги за контракты с иностранцами
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов фразой «надо с него еще содрать денег» оценил слова бывшего футболиста «Зенита» Клаудиньо о том, что тот хотел уйти из «Зенита» после начала СВО, и предложил брать деньги с иностранных игроков за заключение контрактов с российскими командами. Его слова приводит издание «ВсеПроСпорт».

«Нам пора думать о своих игроках, мы платим бешеные деньги иностранцам, забывая о своих. Правда свои и играть не хотят. Вопросы политики — не дело футболистов (...) Таких товарищей не надо было вообще привлекать в наш спорт. Надо писать такие контракты, чтобы с него еще содрать денег», — заявил он.

Тихонов добавил, что похожие контракты нужно заключать и с российскими футболистами, чтобы не платить тем спортсменам, которые не соблюдают режим тренировок.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов раскритиковал слова Клаудиньо и предложил ужесточить правила выдачи российского гражданства для легионеров. Он отметил, что паспорт России — серьезный государственный документ и его нельзя выдавать просто так.

22 августа Клаудиньо в интервью Flashscore назвал СВО одной из причин ухода из «Зенита» в катарский «Аль-Садд». По его мнению, конфликт на Украине негативно повлиял на престиж Российской премьер-лиги. После этого первый зампред комитета Госдумы по физической культуре Дмитрий Свищев заявил, что высказывания Клаудиньо нужно проверить. Также он пригрозил спортсмену лишением российского паспорта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Полыхающий после удара ВСУ нефтезавод в курортном регионе России сняли на видео

    В Конгрессе дали жесткую оценку Байдену

    Российские производители ноутбуков попросили ограничить конкуренцию

    В Баку произошел взрыв

    На Украине назвали причину отказа Залужного от контактов с вице-президентом США

    Стало известно об удерживании ВСУ мобилизованных в ямах неделями

    Медведева оштрафовали за скандал на US Open

    Российский бизнес попросил власти компенсировать траты на защиту от БПЛА

    Стала известна судьба дрейфовавшего неделю на бочке в Охотском море россиянина

    Власти одной страны ЕС предложили отправить на Украину саперов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости