Друг Дроздова прокомментировал сообщения о бросивших телеведущего дочерях

Друг Дроздова Мирошник заявил, что дочери не бросали телеведущего

Дочери телеведущего и ученого Николая Дроздова не бросали его после операции на суставе. Об этом в разговоре с изданием «Абзац» заявил близкий друг ученого, художник Константин Мирошник.

Мирошник отметил, что Дроздов каждый день общается с детьми. «С младшей дочерью Еленой они вообще живут в соседних домах, часто видятся. А старшая Надя сейчас в отъезде, у нее роуминг — когда появляется возможность, она выходит на связь», — рассказал художник и уточнил, что они не бросали отца после операции и поддерживают его.

Также Мирошник прокомментировал сообщения о плохом самочувствии ведущего, назвав их выдумками. По его словам, Дроздов каждый день выполняет физические упражнения и прекрасно себя чувствует.

Ранее Mash со ссылкой на жену Дроздова сообщил, что взрослые дети бросили ведущего после того, как он перенес сложную операцию на суставе летом. Утверждалось, что дочери не навещают отца и не поддерживают родителей материально. Кроме того, по данным издания, телеведущий после операции практически перестал самостоятельно ходить, его мучают боли.

У Николая Дроздова две дочери. Старшая Надежда родилась в первом браке телеведущего, младшая Елена — во втором.