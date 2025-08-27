Стало известно о бросивших Николая Дроздова дочерях

Mash: Дочери ведущего Николая Дроздова бросили его после операции на суставе

Двое взрослых дочерей телеведущего Николая Дроздова бросили отца, перенесшего операцию на суставе летом. Об этом стало известно Mash.

Отмечается, что после хирургического вмешательства телеведущий не может вставать с кровати и ходить. Жена Дроздова Татьяна заявила, что взрослые дети их не навещают, ссылаясь на занятость.

Кроме того, добавила супруга телезвезды, дочери также не поддерживают родителей материально. По словам Дроздовой, они с мужем живут на пенсию в 40 тысяч рублей с надбавками.

В декабре 2024 года сообщалось о проблемах со здоровьем у Дроздова. Уточнялось, что телеведущий обратился к врачам и пожаловался на сильную слабость. Издание Shot утверждало, что он прошел курс гормонотерапии, назначенный медицинскими специалистами.

В октябре 2023 года появилась информация, что у Дроздова обнаружили злокачественное образование в предстательной железе. Позднее натуралист опроверг слухи о том, что у него есть онкологическое заболевание.