10:56, 27 августа 2025

Стало известно о бросивших Николая Дроздова дочерях

Mash: Дочери ведущего Николая Дроздова бросили его после операции на суставе
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Двое взрослых дочерей телеведущего Николая Дроздова бросили отца, перенесшего операцию на суставе летом. Об этом стало известно Mash.

Отмечается, что после хирургического вмешательства телеведущий не может вставать с кровати и ходить. Жена Дроздова Татьяна заявила, что взрослые дети их не навещают, ссылаясь на занятость.

Кроме того, добавила супруга телезвезды, дочери также не поддерживают родителей материально. По словам Дроздовой, они с мужем живут на пенсию в 40 тысяч рублей с надбавками.

В декабре 2024 года сообщалось о проблемах со здоровьем у Дроздова. Уточнялось, что телеведущий обратился к врачам и пожаловался на сильную слабость. Издание Shot утверждало, что он прошел курс гормонотерапии, назначенный медицинскими специалистами.

В октябре 2023 года появилась информация, что у Дроздова обнаружили злокачественное образование в предстательной железе. Позднее натуралист опроверг слухи о том, что у него есть онкологическое заболевание.

