17:26, 27 августа 2025Забота о себе

Опровергнуты связанные с курением мифы о раке легких

Онколог Ивашков: Через год после отказа от сигарет снижается риск рака легких
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Вокруг рака легких сложилось большое количество мифов. Заблуждения об этом заболевании, которые связаны с курением, в своем Telegram-канале опроверг онколог Владимир Ивашков.

Ивашков подчеркнул, что даже если человек курил на протяжении долгого времени, то никогда не поздно отказаться от этой вредной привычки. По его словам, уже через один год после последней сигареты снижается риск развития рака легких.

Более того, даже после постановки диагноза «рак легких» отказ от курения принесет пользу, поскольку прогнозы по лечению улучшатся.

Также доктор опроверг миф о том, что легкие сигареты являются более безопасными. В действительности же во всех табачных изделиях содержатся канцерогены, подчеркнул Ивашков.

Ранее исследователь Уильям Хилл заявил, что некурящие люди тоже могут болеть раком легких. В этом случае, по его словам, фактором риска является загрязненный воздух.

