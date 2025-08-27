Интернет и СМИ
12:19, 27 августа 2025

Украинский журналист оскорбил президента Польши и сравнил его с криминальным авторитетом

Украинский журналист Мазуренко в телеэфире оскорбил президента Польши Навроцкого
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)
Кароль Навроцкий

Кароль Навроцкий. Фото: Aleksandra Szmigiel / File Photo / Reuters

Украинский журналист Виталий Мазуренко в прямом эфире телеканала оскорбил президента Польши Кароля Навроцкого, сравнив его с криминальным авторитетом. Об этом сообщает Polsat News.

Поводом для критики со стороны журналиста стало то, что Навроцкий наложил вето на законопроект о продлении помощи украинским беженцам. В эфире Мазуренко раскритиковал это решение и заявил, что политик ведет себя не как президент, а как криминальный авторитет.

Ведущая программы Агнешка Гоздыра возмутилась из-за слов журналиста и подчеркнула, что сравнение польского президента с человеком из тюремной среды «переходит все границы».

