Подорвавший железную дорогу россиянин задолжал за коммуналку

С осужденного из-за схода поездов в Рязани Сидики взыскали 6000 рублей за свет

С гражданина России и Италии Руслана Сидики (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов), осужденного за организацию атаки дронов на военный аэродром Дягилево и за сход поездов в Рязанской области, взыскали долг по коммунальным платежам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные и иные документы.

По данным агентства, сумма долга у Сидики составила почти 6000 рублей. Взыскателем выступила компания «Р-энергия» — согласно информации в сети, они занимаются электроснабжением.

В мае Второй Западный окружной военный суд признал Сидики виновным и назначил ему 29 лет лишения свободы. Первые девять лет он проведет в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии строгого режима. Также с мужчины взыскали более 60 миллионов рублей в счет возмещения ущерба.

Его защита намерена обжаловать такой приговор.

