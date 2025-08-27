Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
12:08, 27 августа 2025Путешествия

Популярная российская авиакомпания объявила масштабную распродажу билетов

Авиакомпания S7 Airlines объявила распродажу билетов со скидками до 50 процентов
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Популярная российская авиакомпания S7 Airlines объявила масштабную распродажу билетов со скидками до 50 процентов. Об этом сообщается на сайте перевозчика.

Уточняется, что приобрести билеты можно до 28 августа, а улететь по ним — с 1 сентября 2025 года. При этом скидка будет действовать на рейсы туда и обратно. Распродажа распространяется как на внутренние перелеты, так и на заграничные.

Ранее стало известно, что самый дешевый авиаперелет по России летом 2025 года стоил 947 рублей. Уточняется, что полет из Сочи в Уфу состоялся через два дня после покупки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это изменило ситуацию». Трамп убедил Орбана не сопротивляться вступлению Украины в ЕС

    Завершивший карьеру из-за сотрясений мозга регбист умер в возрасте 39 лет

    Врач назвала отличительные признаки сердечного приступа у женщин

    В России назвали условие для завершения конфликта на Украине до конца 2025 года

    Уехавшему из России Назарову пригрозили уголовным делом

    Власти Подмосковья захотели платить студенткам за рождение детей

    Появились подробности о богатствах генерала Минобороны России

    Украинский журналист оскорбил президента Польши и сравнил его с криминальным авторитетом

    Мужчина украл с завода 50-килограммовый сейф и нашел внутри совсем небольшую сумму

    Россиянка прошлась голой по улице и напугала подростков

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости