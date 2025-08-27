Популярная российская авиакомпания объявила масштабную распродажу билетов

Авиакомпания S7 Airlines объявила распродажу билетов со скидками до 50 процентов

Популярная российская авиакомпания S7 Airlines объявила масштабную распродажу билетов со скидками до 50 процентов. Об этом сообщается на сайте перевозчика.

Уточняется, что приобрести билеты можно до 28 августа, а улететь по ним — с 1 сентября 2025 года. При этом скидка будет действовать на рейсы туда и обратно. Распродажа распространяется как на внутренние перелеты, так и на заграничные.

Ранее стало известно, что самый дешевый авиаперелет по России летом 2025 года стоил 947 рублей. Уточняется, что полет из Сочи в Уфу состоялся через два дня после покупки.