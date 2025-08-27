Порнозвезду Бонни Блю обвинили во лжи о сексе с тысячей мужчин за 12 часов

Руководительница британского пиар-агентства для моделей OnlyFans Люси Бэнкс усомнилась, что порнозвезда Бонни Блю действительно переспала с тысячей мужчин за 12 часов. Об этом сообщает The Sun.

По словам Бэнкс, организовать оргию подобных масштабов невероятно трудно. «Мне даже пятерых подруг трудно собрать на бранч, и вы говорите мне, что где-то в одно место заявились сразу 500 парней? Это невозможно ни логистически, ни физически», — считает она.

Я интересовалась у гинекологов, у людей, которых можно считать медицинскими экспертами, и они говорят, что это в действительности невозможно. Эти девушки утверждают, что все это делали, но можно спросить гинеколога, и он ответит, что на самом деле нет Люси Бэнкс глава пиар-агентства для моделей OnlyFans

Порнозвезда Бонни Блю прославилась 12-часовым секс-марафоном, во время которого с ней занимались сексом более тысячи мужчин. Позднее ее достижение превзошла модель Лили Филлипс.