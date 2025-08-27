Посол России в Белграде рассказал о давлении Запада на президента Сербии

Боцан-Харченко: Запад давил на Вучича, чтобы он присоединился к санкциям

Западные страны давили на президента Сербии Александра Вучича, чтобы он присоединился к санкциям против России. Об этом сообщил посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко в беседе с РИА Новости.

«Они [Запад] пытались, как говорится, "и чучелом, и тушкой", ну, вот как-то влезть сюда и побудить Белград [участвовать в санкциях]», — рассказал дипломат. Он отметил, что «нажим был страшный». При этом сперва предполагалось, что Вучич согласится принять все антироссийские санкции, а позднее его начали просить принять хотя бы что-то.

При этом, отметил Боцан-Харченко, такой подход в Евросоюзе используется давно — по его словам, если присоединиться к одной санкции, то в дальнейшем «не заметишь, как они скажут: "А вы участники уже всех пяти тысяч этих санкций"».

В конце июля Вучич заявил, что Сербия не введет санкции против России. «Наша политика основывается на принципах, а не на том, что нам что-то нравится или нет в определенный момент», — сказал сербский лидер.