Появились свежие данные о пострадавших при разрушительном взрыве на российском заводе

В стационарах остаются 22 пострадавших при взрыве на заводе в Рязанской области

В стационарах Москвы и Рязани остаются 22 человека, пострадавших при разрушительном взрыве на заводе «Эластик» в Рязанской области. Свежие данные появились у регионального оперштаба в Telegram.

Кроме того, продолжается работа по оказанию социальной помощи владельцам поврежденного имущества, семьям жертв и пострадавшим. Власти также напомнили, что в районе взрыва все еще действует муниципальный режим чрезвычайной ситуации.

Ранее стало известно, что число жертв происшествия выросло до 28 человек.

Мощный взрыв на заводе по производству синтетических волокон в поселке Лесное прогремел 15 августа. Предварительно, произошла детонация боеприпаса, полностью разрушившая здание порохового цеха. Пострадали 157 человек. В сети также появились кадры, предположительно, с последствиями происшествия. На них видно практически опустошенную территорию с поваленными деревьями и разрушенными постройками.