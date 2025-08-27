Россия
17:48, 27 августа 2025Россия

Появились свежие данные о пострадавших при разрушительном взрыве на российском заводе

В стационарах остаются 22 пострадавших при взрыве на заводе в Рязанской области
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)
Фото: Ринета Цветкова / РИА Новости

В стационарах Москвы и Рязани остаются 22 человека, пострадавших при разрушительном взрыве на заводе «Эластик» в Рязанской области. Свежие данные появились у регионального оперштаба в Telegram.

Кроме того, продолжается работа по оказанию социальной помощи владельцам поврежденного имущества, семьям жертв и пострадавшим. Власти также напомнили, что в районе взрыва все еще действует муниципальный режим чрезвычайной ситуации.

Ранее стало известно, что число жертв происшествия выросло до 28 человек.

Мощный взрыв на заводе по производству синтетических волокон в поселке Лесное прогремел 15 августа. Предварительно, произошла детонация боеприпаса, полностью разрушившая здание порохового цеха. Пострадали 157 человек. В сети также появились кадры, предположительно, с последствиями происшествия. На них видно практически опустошенную территорию с поваленными деревьями и разрушенными постройками.

    Все новости