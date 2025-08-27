Премьер Италии раскрыла основную модель гарантий безопасности Украины

Мелони: Гарантии Украине по образцу 5-й статьи Устава НАТО — основной вариант

Гарантии безопасности Украины по образцу 5-й статьи Устава НАТО — основной вариант, который рассматривают западные союзники Киева. Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони на форуме в Римини, трансляция ведется на сайте итальянского правительства.

«Предложение Италии, основанное на механизме, вдохновленном статьей 5 Устава НАТО, — сейчас основное в обсуждениях», — сказала она.

По словам Мелони, Италия всегда была сторонником надежных гарантий безопасности Украины, которые стали бы залогом мира. Она отметила, что именно это условие было подтверждено на недавней встрече европейских лидеров с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос гарантий безопасности является ключевым в урегулировании на Украине. Он подчеркнул, что эта тема всегда фигурирует на встречах, которые посвящены обсуждению условий окончания конфликта.