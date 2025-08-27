Мир
14:09, 27 августа 2025
Мир

Премьер Италии раскрыла основную модель гарантий безопасности Украины

Мелони: Гарантии Украине по образцу 5-й статьи Устава НАТО — основной вариант
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Tiksa Negeri / Reuters

Гарантии безопасности Украины по образцу 5-й статьи Устава НАТО — основной вариант, который рассматривают западные союзники Киева. Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони на форуме в Римини, трансляция ведется на сайте итальянского правительства.

«Предложение Италии, основанное на механизме, вдохновленном статьей 5 Устава НАТО, — сейчас основное в обсуждениях», — сказала она.

По словам Мелони, Италия всегда была сторонником надежных гарантий безопасности Украины, которые стали бы залогом мира. Она отметила, что именно это условие было подтверждено на недавней встрече европейских лидеров с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос гарантий безопасности является ключевым в урегулировании на Украине. Он подчеркнул, что эта тема всегда фигурирует на встречах, которые посвящены обсуждению условий окончания конфликта.

