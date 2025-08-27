Президент Финляндии рассказал о тесном контакте с Зеленским

Стубб обсудил с Зеленским дальнейшие действия по итогам встречи с Трампом

Президент Финляндии Александр Стубб обсудил с украинским лидером Владимиром Зеленским дальнейшие действия по итогам встречи с главой Белого дома Дональдом Трампом в Вашингтоне. Об этом политик сообщил в своем аккаунте социальной сети Х.

«Тесный контакт с президентом Зеленским продолжается. Сегодня мы обсудили наши дальнейшие действия после встречи в Вашингтоне. План по оказанию действенной поддержки безопасности Украины реализуется (...). Мы должны продолжить оказывать давление на Россию, чтобы она села за стол переговоров», — заявил финский лидер.

Стубб добавил, что Финляндия с партнерами «продолжит работу над урегулированием украинского кризиса».

25 августа Стубб заявил, что Россия «не будет указывать Европе и США», что делать с гарантиями безопасности Украине.

При этом глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что российская сторона отвергает гарантии безопасности для Киева в логике противостояния с Москвой. По его словам, европейские страны на встрече в Вашингтоне попытались продвигать свою повестку, нацеленную на объединение Украины с западным миром, для того чтобы продолжить политику сдерживания и конфронтации с Россией.