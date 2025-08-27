Мир
Раскрыт состав осуществившей взрывы на «Северных потоках» группы

В группу, осуществившую взрывы на газопроводах «Северный поток», было 7 человек
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Дмитрий Лельчук / РИА Новости

В состав диверсионной группы, которая осуществила теракты на газопроводах «Северный поток», входили семь человек, в том числе координатор операции — гражданин Украины Сергей Кузнецов, которого арестовали в Италии по запросу Германии. Об этом говорится в европейском ордере на арест, который поступил в распоряжение РИА Новости.

В документе говорится, что Кузнецову было поручено координировать всю операцию и руководить экипажем, состоящим из капитана парусной яхты, четырех водолазов и взрывотехника.

После того как 22 сентября 2022 года участники установили взрывчатку, они вернулись в порт Вик, а затем Кузнецова вывезли на Украину. Через четыре дня, примерно в 2:03 и 19:03, произошли взрывы, которые привели к разрывам трубопроводов длиной до нескольких сотен метров, серьезным повреждениям и значительным утечкам газа в Балтийском море.

«Целью действий обвиняемого и соучастников было долговременное прекращение поставок газа из РФ в Германию», — говорится в материалах.

Кузнецова задержали 20 августа в районе итальянского города Римини, где он отдыхал с семьей. По версии следствия, мужчина входил в экипаж парусной яхты «Андромеда», которая, предположительно, использовалась для диверсий на газопроводах. Адвокат мужчины отвергает предъявленные обвинения.

