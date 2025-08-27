Риск спасателей погибнуть при эвакуации россиянки с пика Победы оценили как очень высокий

Альпинист Ищенко: Эвакуация Наговициной в Киргизии грозит спасателям гибелью

Спасатели, которых направят на пик Победы в Киргизии для эвакуации застрявшей там россиянки Натальи Наговициной, рискуют погибнуть. Об этом заявил альпинист Александр Ищенко в беседе с РИА Новости.

«Посылать сейчас людей для эвакуации альпинистки с пика Победы — значит отправлять спасателей на верную гибель. Потому что две недели на такой высоте (Наговицина застряла на отметке примерно в 7200 метров, — прим. «Ленты.ру») выжить невозможно», — сказал Ищенко. По его мнению, Наговицина, вероятнее всего, уже погибла из-за сильного холода.

Он также подчеркнул, что для проведения подобных операций нужно иметь альпинистский опыт, а его зачастую нет даже у самых высококвалифицированных спасателей. Кроме того, добавил эксперт, на такой высоте может работать далеко не каждый альпинист.

Ранее сын Наговициной обратился к Генпрокурору Игорю Краснову, главе МИД Сергею Лаврову и послу России в Киргизии Сергею Вакунову с просьбой помочь спасти его мать. Позднее глава следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил спасти альпинистку.