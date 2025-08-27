Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
21:25, 26 августа 2025Путешествия

Риск спасателей погибнуть при эвакуации россиянки с пика Победы оценили как очень высокий

Альпинист Ищенко: Эвакуация Наговициной в Киргизии грозит спасателям гибелью
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Спасатели, которых направят на пик Победы в Киргизии для эвакуации застрявшей там россиянки Натальи Наговициной, рискуют погибнуть. Об этом заявил альпинист Александр Ищенко в беседе с РИА Новости.

«Посылать сейчас людей для эвакуации альпинистки с пика Победы — значит отправлять спасателей на верную гибель. Потому что две недели на такой высоте (Наговицина застряла на отметке примерно в 7200 метров, — прим. «Ленты.ру») выжить невозможно», — сказал Ищенко. По его мнению, Наговицина, вероятнее всего, уже погибла из-за сильного холода.

Он также подчеркнул, что для проведения подобных операций нужно иметь альпинистский опыт, а его зачастую нет даже у самых высококвалифицированных спасателей. Кроме того, добавил эксперт, на такой высоте может работать далеко не каждый альпинист.

Ранее сын Наговициной обратился к Генпрокурору Игорю Краснову, главе МИД Сергею Лаврову и послу России в Киргизии Сергею Вакунову с просьбой помочь спасти его мать. Позднее глава следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил спасти альпинистку.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Звучали угрозы, шантаж и оскорбления». Мэр Тбилиси рассказал, как Запад требовал от Грузии открыть второй фронт против России

    Гражданку России приговорили к сроку в Эстонии за якобы шпионаж

    Стало известно о погибшем в результате пожара в многоэтажке в Петербурге

    Нюхавщего ягодицы преступника повторно арестовали за то же преступление

    Риск спасателей погибнуть при эвакуации россиянки с пика Победы оценили как очень высокий

    Названо число лишенных доступа к чистой питьевой воде людей на планете

    В США заявили о планах урегулировать конфликт на Украине до конца года

    ВВС Германии подняли в небо истребители из-за российского Ил-20М над Балтийским морем

    Раскрыты возможные сроки вступления в силу закона о российской полке

    «Зенит» обыграл «Оренбург» в матче Кубка России с восемью голами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости