Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
05:31, 27 августа 2025Забота о себеЭксклюзив

Россиян предупредили о ведущих к диабету привычках

Эндокринолог Потмальникова: Хроническое недосыпание повышает риск диабета
Наталия Белова
Наталия Белова (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Taylor Harding / Unsplash

Неправильное питание — главный фактор, влияющий на развитие диабета второго типа, рассказала «Ленте.ру» врач-эндокринолог центра ОН КЛИНИК Ксения Потмальникова. Она также рассказала о других вредных привычках, которые могут привести к тяжелой болезни.

«К развитию сахарного диабета второго типа может привести неправильное питание с высоким содержанием сахара. Например, частое употребление сладких газированных напитков, конфет и других сладостей, выпечки. Также опасно и регулярное употребление фастфуда, переработанного мяса, жирной пищи», — предупредила врач.

Другим опасным фактором она назвала малоподвижный образ жизни, отсутствие регулярных физических нагрузок. Кроме того, риск диабета повышает и нарушение режима сна, хроническое недосыпание, добавила эндокринолог.

«Сюда же можно отнести вредные привычки: курение, чрезмерное употребление алкоголя, хронический стресс. Для профилактики диабета важно изменить эти привычки на здоровый образ жизни, включающий правильное питание, регулярные физические нагрузки и контроль уровня стресса», — рекомендовала Потмальникова.

Ранее ученые показали, что у пожилых людей, придерживающихся средиземноморской диеты, хронические заболевания встречаются реже. А питание с избытком сахара, обработанного мяса и насыщенных жиров ускоряет развитие сердечно-сосудистых и нейродегенеративных нарушений.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Люди выбегали из квартир без одежды». В Ростове-на-Дону беспилотник упал на крышу дома и взорвался, начался пожар

    Экс-наемник ВСУ рассказал о подготовке перед отправкой на фронт

    Раскрыта сумма долга Инстасамки в России

    Россиянам дали совет по подготовке к сезону вирусов

    Военный из России описал борьбу с боевиками-беспредельщиками в ЦАР

    13-летний школьник поймал рыбу размером с себя

    Парень испортил отношения с девушкой из-за тайной помощи своим родителям

    Брюса Уиллиса отправили в дом с сиделками

    У генерала Кузнецова нашли монеты и недвижимость на полмиллиарда рублей

    В России предложили выйти из Всемирной торговой организации

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости