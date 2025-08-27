Забота о себе
09:28, 27 августа 2025Забота о себе

Россиянам назвали идеальное время для первой чашки кофе

Гастроэнтеролог Вялов посоветовал пить первую чашку кофе после завтрака
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Freepik

Гастроэнтеролог Сергей Вялов заявил, что кофе по утрам положительно влияет на организм. Идеальное время для первой чашки этого напитка он назвал россиянам в своем Telegram-канале.

«Кофе хорош для "сов" и людей с низким давлением, лучше — после завтрака», — посоветовал Вялов. По его словам, этот напиток обеспечит мгновенный прилив энергии, ускорит метаболизм и, благодаря антиоксидантам в составе, защитит печень.

При этом врач предупредил, что у кофе есть и недостатки. Например, он провоцирует обезвоживание организма, повышает уровень гормона стресса кортизола и раздражает слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта. Чтобы минимизировать риск побочных эффектов от этого напитка, доктор посоветовал перед завтраком пить один-два стакана теплой воды.

Ранее психотерапевт Ирина Крашкина рассказала об альтернативах кофе. По ее словам, чтобы взбодриться, можно принять холодный душ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
