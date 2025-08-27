Россиянам назвали идеальное время для первой чашки кофе

Гастроэнтеролог Вялов посоветовал пить первую чашку кофе после завтрака

Гастроэнтеролог Сергей Вялов заявил, что кофе по утрам положительно влияет на организм. Идеальное время для первой чашки этого напитка он назвал россиянам в своем Telegram-канале.

«Кофе хорош для "сов" и людей с низким давлением, лучше — после завтрака», — посоветовал Вялов. По его словам, этот напиток обеспечит мгновенный прилив энергии, ускорит метаболизм и, благодаря антиоксидантам в составе, защитит печень.

При этом врач предупредил, что у кофе есть и недостатки. Например, он провоцирует обезвоживание организма, повышает уровень гормона стресса кортизола и раздражает слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта. Чтобы минимизировать риск побочных эффектов от этого напитка, доктор посоветовал перед завтраком пить один-два стакана теплой воды.

Ранее психотерапевт Ирина Крашкина рассказала об альтернативах кофе. По ее словам, чтобы взбодриться, можно принять холодный душ.