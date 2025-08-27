Путешествия
Россиянам предложили отпраздновать свадьбу в Северной Корее

«Восток Интур»: Россияне могут отправиться в свадебные и гольф-туры в КНДР
Алина Черненко

Фото: Damir Sagolj / Reuters

Россиянам предложили отпраздновать свадьбу и поиграть в гольф в Северной Корее. О новых турах для соотечественников рассказала «Интерфаксу» руководитель компании «Восток Интур» Инна Мухина.

Собеседница агентства отметила, что в свадебных турах в КНДР молодоженов ожидают приятные сюрпризы, фотосессии, встречи и знакомство с корейскими традициями.

Кроме того, россияне могут отправиться в шестидневный гольф-тур с вылетом из Владивостока регулярным рейсом авиакомпании Air Koryo. После посещения гольф-клуба его гостям устроят экскурсию по Пхеньяну с посещением главных достопримечательностей города. Оборудование для гольфа выдадут в прокат, игрокам будут доступны десять полей. В дальнейшем планируется запустить продажу этих туров в мае 2026 года.

Мухина также подчеркнула, что интерес к туристическим поездкам в Северную Корею у россиян растет — они посещают эту страну с удовольствием и оставляют положительные отзывы.

Ранее россияне отправились на курорт КНДР «Вонсан-Кальма» и пожаловались на отсутствие там свободы. Несмотря на это, туристы отметили чистоту и порядок в отеле и прекрасное море.

