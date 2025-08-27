Путешествия
11:32, 27 августа 2025Путешествия

Россияне назвали укрепляющее семейные узы занятие

OneTwoTrip: 63 процента россиян считают путешествия способом укрепить семью
Алина Черненко

Фото: STEKLO / Shutterstock / Fotodom  

Россияне назвали путешествия занятием, благоприятно влияющим на брак. К такому выводу пришли авторы совместного исследования сервиса онлайн-психотерапии «Ясно» и сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, которое оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

Уточняется, что 63 процента опрошенных посчитали совместные поездки хорошим способом укрепить семейные узы. Кроме того, 86 процентов соотечественников уверены, что именно отпуск создает лучшие совместные воспоминания. А 29 процентам путешествия помогают лучше узнать друг друга.

Практикующий психолог, гештальт-терапевт и супервизор, комьюнити-директор сервиса «Ясно» Екатерина Артеменко отметила, что семейный отдых — это важное событие, которое может как сблизить, так и обострить отношения.

«Кризисные ситуации в дороге — это естественно, бояться их не нужно. Главное — иметь внутренние ресурсы и опоры, чтобы их преодолеть», — добавила она.

В исследовании также сказано, что около 38 процентов российских семей отправляются в отпуск два-три раза в год. Еще 30 процентов путешествуют раз в год, а каждая десятая пара позволяет себе четыре и более поездки.

Чаще всего российские семьи путешествуют по городам и курортам родной страны — такой вариант выбрали 60 процентов респондентов. Далее следуют страны Юго-Восточной Азии (36 процентов) и Европы (27 процентов). 29 процентов соотечественников стремятся к пляжному отдыху, а 27 процентов — к активным маршрутам с походами.

Ранее в Ассоциации туроператоров России назвали самые популярные направления для отдыха в стране. В список вошли Краснодарский край, Санкт-Петербург, Москва, Крым и Калининград.

