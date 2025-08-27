Россиянин расправился с новой семьей отца и больше 40 лет оставался на свободе

В КБР экстрадировали мужчину, который убил новую семью своего отца 41 год назад

Завершено расследование уголовного дела о расправе над женщиной и ее дочерью в Кабардино-Балкарии (КБР) больше 40 лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

По версии следствия, злоумышленник приехал в Нальчик в мае 1984 года для расправы над новой семьей своего отца. Дождавшись, когда мужчина покинет квартиру, он зашел внутрь и заколол новую жену отца. Вслед за этим преступник изнасиловал и задушил дочь женщины от первого брака, а затем забрал из квартиры самое ценное и скрылся.

Дело о жестокой расправе оставалось нераскрытым 41 год, но благодаря современным экспертизам личность преступника установили. Им оказался 67-летний мужчина, проживающий за границей. Его уже задержали и экстрадировали в Россию.

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

