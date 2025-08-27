Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:16, 27 августа 2025Силовые структуры

Россиянин расправился с новой семьей отца и больше 40 лет оставался на свободе

В КБР экстрадировали мужчину, который убил новую семью своего отца 41 год назад
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Завершено расследование уголовного дела о расправе над женщиной и ее дочерью в Кабардино-Балкарии (КБР) больше 40 лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

По версии следствия, злоумышленник приехал в Нальчик в мае 1984 года для расправы над новой семьей своего отца. Дождавшись, когда мужчина покинет квартиру, он зашел внутрь и заколол новую жену отца. Вслед за этим преступник изнасиловал и задушил дочь женщины от первого брака, а затем забрал из квартиры самое ценное и скрылся.

Дело о жестокой расправе оставалось нераскрытым 41 год, но благодаря современным экспертизам личность преступника установили. Им оказался 67-летний мужчина, проживающий за границей. Его уже задержали и экстрадировали в Россию.

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Москве поймали иностранца за изнасилования, совершенные 15 лет назад.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Прямой выпад в адрес России». В Госдуме отреагировали на слова Алиева об СВО и «российском вторжении»

    Пожелавшая заработать на смерти бойца СВО российская школьница объяснилась

    В Пентагоне заявили о желании Трампа заключить новое соглашение вместо ДСНВ

    Стюардесса оскорбила отца двоих детей и дала ему пощечину из-за футболки его жены

    Против Совета ЕС подали иск за клевету на Усманова

    В американской католической школе произошла стрельба

    Российские футболисты сыграют со сборной Северной Кореи

    Названы особенности пугающего США «Цзюйлана»

    Первого «русского мэра» сняли с должности в Колумбии

    На Украине «человек Зеленского» подрался с чиновницей за трибуну

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости