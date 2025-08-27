Моя страна
10:03, 27 августа 2025

Россиянка нашла необычный способ отучить отдыхающих мусорить на пляже

Камни пляжа в Новомихайловском оживили при помощи рисунков
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Необычные рисунки появились на камнях пляжа в Новомихайловском. Их оставила художница-иллюстратор Аля Сланова, рассказывает Telegram-канал Kub Mash, публикуя видеозапись, на которой запечатлены ее работы.

Мультипликатор «оживила» серые валуны, изобразив на них морских обитателей — кальмаров, черепах и акул. Отмечается, что изначально Сланова раскрашивала небольшие камни, после чего взялась за те, что покрупнее.

Для своих работ она использует акриловые маркеры, после чего закрепляет результат лаком.

Рассказывая о своей идее, художница подчеркивает, что, делая пляж более красивым и интересным, она рассчитывает на то, что отдыхающие не захотят продолжать мусорить здесь.

Ранее сообщалось, что гигантские спичечные коробки начали заполнять Иркутск.

