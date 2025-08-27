Российские дипломаты заявили о тупике в отношениях с Бельгией из-за Украины

Посольство РФ: Заявление МИД Бельгии по Украине подрывает отношения с Россией

Слова главы бельгийского МИД Максима Прево о передаче Украине истребителей F-16 и содействие Киеву во вступлении в НАТО подрывают отношения Москвы и Брюсселя. С таким заявлением выступило посольство России в Бельгии.

«Руководство Бельгии стремительно дрейфует в своих подходах в сторону наиболее русофобского и ястребиного лагеря из числа стран-членов НАТО и Евросоюза, окончательно загоняя в тупик российско-бельгийские отношения», — подчеркнули в российской дипмиссии.

Ранее Прево пообещал, что Бельгия передаст Украине несколько истребителей F-16 в сентябре.