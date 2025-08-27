Российские БПЛА нанесли массированные удары по двум регионам Украины

Рожин: БПЛА ВС РФ нанесли массированные удары по Сумской и Полтавской областям

Вооруженные силы (ВС) России в ночь на среду, 27 августа, нанесли массированные удары по двум регионам Украины. Об этом сообщил военный блогер Борис Рожин в Telegram-канале.

По его словам, речь идет о Сумской и Полтавской областях. Для атаки были применены беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

«Ночью ВС РФ нанесли массированные удары БПЛА в Сумской и Полтавской областях. В Сумах поражена подстанция 330 [киловольт]», — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что российские войска продвинулись на одном направлении благодаря комбинированному удару. Он был нанесен на северском направлении в Донецкой народной республике.