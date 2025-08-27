Наука и техника
Российские и украинские БПЛА сравнили

Военный эксперт Живов: Россия быстрее Украины распространяет свои БПЛА
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Россия и Украина равны в области беспилотных летательных систем, но Россия быстрее масштабирует успешные разработки, считает военный эксперт Алексей Живов. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«До недавнего времени скорее Украина лидировала в количестве и качестве применяемых беспилотников, (…) Сейчас, наверное, находимся в паритетных силах. То есть у противника есть свои дроны эффективные, есть и у нас дроны эффективные, с которыми они ничего не могут сделать», — сказал Живов.

Говоря об оптоволоконных дронах, он отметил, что их уже давно активно применяют обе стороны и с одинаковой эффективностью.

«У нас преимущество в том, что мы самостоятельные в плане разработки и производства. У нас большие промышленные предприятия, крупные конструкторские бюро, мы можем себе позволить быстро масштабировать любую успешную разработку», — пояснил Живов.

Он предположил, что через какое-то время Россия начнет лидировать в области БПЛА.

Как написало Sky News, Украина проигрывает России гонку беспилотных вооружений. Украинские источники издания пришли к выводу, что Россия использует масштаб и количество, а также осваивает беспилотники, управляемые с помощью оптоволокна, «которые тянутся за ними, которые невозможно заглушить».

