Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:15, 27 августа 2025Силовые структуры

Российский полицейский оказался замешан в вымогательствах

В Курске задержали сотрудника полиции и двух мужчин за похищение людей
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Следственное Управление СК РФ по Курской области

В Курске задержали сотрудника полиции и двух мужчин за похищение людей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статьям 163 («Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере») и 127 («Незаконное лишение свободы человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в отношении двух лиц») УК РФ.

По данным следствия, в период с 1 по 5 августа сотрудник полиции и двое местных жителей, находясь на территории Курска, потребовали от одного из потерпевших передать им 300 тысяч рублей путем перевода на счет одного из злоумышленников. Пострадавший, опасаясь за свою жизнь, частично выполнил их требование. После этого преступники с целью получения оставшейся суммы лишили свободы потерпевшего и его знакомого.

Подозреваемые задержаны сотрудниками МВД, ФСБ и СОБР Управления Росгвардии. Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что группа россиян организовала бизнес на бойце СВО.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта личность ключевого исполнителя диверсии на «Северных потоках». Что о нем известно и какое наказание его ждет?

    Волочкова призналась в обиде на мать

    В России назвали главное препятствие для новых переговоров с Украиной

    В Госдуме высказались о 19-м пакете санкций против России

    Принц Гарри признался Меган Маркл в любви на их третьем свидании

    Появилось видео с палаткой застрявшей в горах Киргизии российской альпинистки

    В Европе открыли новый завод по производству боеприпасов

    90-летний россиянин провел сутки в тайге и выжил

    Медведев рассказал о поливающих друг друга «говном из брандспойтов» поляках и украинцах

    В Подмосковье предложили переводить студенток с детьми на бюджет

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости