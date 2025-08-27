Российский полицейский оказался замешан в вымогательствах

В Курске задержали сотрудника полиции и двух мужчин за похищение людей

В Курске задержали сотрудника полиции и двух мужчин за похищение людей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статьям 163 («Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере») и 127 («Незаконное лишение свободы человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в отношении двух лиц») УК РФ.

По данным следствия, в период с 1 по 5 августа сотрудник полиции и двое местных жителей, находясь на территории Курска, потребовали от одного из потерпевших передать им 300 тысяч рублей путем перевода на счет одного из злоумышленников. Пострадавший, опасаясь за свою жизнь, частично выполнил их требование. После этого преступники с целью получения оставшейся суммы лишили свободы потерпевшего и его знакомого.

Подозреваемые задержаны сотрудниками МВД, ФСБ и СОБР Управления Росгвардии. Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

