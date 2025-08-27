Российский врач-невролог нажился на больничных листах и получил срок

Оформлявшему фиктивные больничные листы врачу неврологу дали 4,6 года колонии

В Тверской области российскому врачу-неврологу дали четыре с половиной года колонии общего режима за получение взятки и служебный подлог. Об этом в своем Telegram-канале сообщает региональная прокуратура.

По данным следствия, с января по декабрь 2024 года медик получал взятки за оформление больничных листов, в которые вносил заведомо ложные сведения. Общая сумма незаконного вознаграждения составила 241 500 рублей. Эти средства конфискованы.

