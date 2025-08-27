Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:00, 27 августа 2025Силовые структуры

Российский врач-невролог нажился на больничных листах и получил срок

Оформлявшему фиктивные больничные листы врачу неврологу дали 4,6 года колонии
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В Тверской области российскому врачу-неврологу дали четыре с половиной года колонии общего режима за получение взятки и служебный подлог. Об этом в своем Telegram-канале сообщает региональная прокуратура.

По данным следствия, с января по декабрь 2024 года медик получал взятки за оформление больничных листов, в которые вносил заведомо ложные сведения. Общая сумма незаконного вознаграждения составила 241 500 рублей. Эти средства конфискованы.

Ранее заместителя главврача и заведующую отделом лучевой диагностики городского консультативно-диагностического центра №1 Санкт-Петербурга признали виновными в халатности, стоившей жизни восьми пациентам.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это изменило ситуацию». Трамп убедил Орбана не сопротивляться вступлению Украины в ЕС

    В России назвали условие для завершения конфликта на Украине до конца 2025 года

    Уехавшему из России Назарову пригрозили уголовным делом

    Власти Подмосковья захотели платить студенткам за рождение детей

    Появились подробности о богатствах генерала Минобороны России

    Украинский журналист оскорбил президента Польши и сравнил его с криминальным авторитетом

    Мужчина украл с завода 50-килограммовый сейф и нашел внутри совсем небольшую сумму

    На Церере нашли необходимые для жизни условия

    На Украине признали продвижение Российской армии в Днепропетровской области

    Россиянка прошлась голой по улице и напугала подростков

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости