Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Крылья Советов
Сегодня
16:15 (Мск)
Динамо М
Fonbet Кубок России|Группа B. 3-й тур
Тристан Бойер
Завтра
18:00 (Мск)
Андрей Рублёв
US Open (м)
Карен Хачанов
Завтра
18:00 (Мск)
Камиль Майхшак
US Open (м)
Анастасия Потапова
Завтра
00:00 (Мск)
Мирра Андреева
US Open (ж)
Сочи
Сегодня
18:30 (Мск)
Краснодар
Fonbet Кубок России|Группа B. 3-й тур
Карабах
Сегодня
19:45 (Мск)
Ференцварош
Лига чемпионов|Раунд плей-офф. 2-й матч
Балтика
Сегодня
20:45 (Мск)
ЦСКА
Fonbet Кубок России|Группа D. 3-й тур
Ростов
Сегодня
20:45 (Мск)
Динамо Мх
Fonbet Кубок России|Группа C. 3-й тур
Сельта
Сегодня
22:00 (Мск)
Бетис
Испания — Примера|6-й тур
14:12, 27 августа 2025Спорт

Сафонов похвастался физической формой

Матвей Сафонов похвастался физической формой
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Российский голкипер парижского ПСЖ Матвей Сафонов похвастался физической формой в Telegram-канале.

Он отметил, что проделанная работа положительно повлияла на его игру. «Впервые за отпуск я не набрал вес — наоборот, немного сбросил. Тест на процент жировой массы — лучший за все время в Париже. Все это дает мне внутреннюю уверенность: возможно, сейчас я в своей лучшей форме», — заявил Сафонов.

Ранее сообщалось о том, что Сафонов скоро уйдет из ПСЖ. Уточнялось, что французская команда согласовала трансфер, предложение устроило все стороны. Клуб, куда перейдет россиянин, не называется.

Сафонов перешел в ПСЖ из «Краснодара» в июне 2024 года за 20 миллионов евро. Контракт рассчитан до лета 2029 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Песков высказался о компромиссах России по Украине

    Алиев рассказал об ухудшении отношений с Россией

    Мощнейшую ракету SpaceX проверили на живучесть

    Одну страну Европы уличили в стремлении «утонуть вместе с Украиной»

    Голливудский актер открыл бизнес в России

    В Советской Гавани пожаловались на нашествие ядовитых змей

    На Западе признали исчерпание потенциала антироссийских санкций

    Мужчина шесть раз испражнился на Чебурашку и попал на видео

    Шансы Украины на вступление в ЕС после изменения позиции Венгрии оценили

    У российских генералов забрали кинжал члена Третьего рейха и саблю германского офицера

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости