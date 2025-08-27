Матвей Сафонов похвастался физической формой

Российский голкипер парижского ПСЖ Матвей Сафонов похвастался физической формой в Telegram-канале.

Он отметил, что проделанная работа положительно повлияла на его игру. «Впервые за отпуск я не набрал вес — наоборот, немного сбросил. Тест на процент жировой массы — лучший за все время в Париже. Все это дает мне внутреннюю уверенность: возможно, сейчас я в своей лучшей форме», — заявил Сафонов.

Ранее сообщалось о том, что Сафонов скоро уйдет из ПСЖ. Уточнялось, что французская команда согласовала трансфер, предложение устроило все стороны. Клуб, куда перейдет россиянин, не называется.

Сафонов перешел в ПСЖ из «Краснодара» в июне 2024 года за 20 миллионов евро. Контракт рассчитан до лета 2029 года.