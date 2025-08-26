Спорт
11:51, 26 августа 2025Спорт

Стало известно о скором уходе Сафонова из ПСЖ

Transfer Feed: ПСЖ согласовал трансфер Сафонова в другой клуб
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Christian Hartmann / Reuters

Российский вратарь Матвей Сафонов скоро уйдет из парижского ПСЖ. Об этом стало известно Transfer Feed.

По информации источника, французская команда согласовала трансфер, предложение устроило все стороны. Клуб, куда перейдет россиянин, не называется.

Ранее Сафонов заявил об окончании процесса адаптации во Франции. «Здесь мне комфортно и появилось стойкое чувство, что я вернулся домой», — заявил голкипер.

Сафонов перешел в ПСЖ из «Краснодара» в июне 2024 года за 20 миллионов евро. Контракт рассчитан до лета 2029 года. В составе клуба он стал победителем Лиги чемпионов и чемпионата Франции, а также обладателем Кубка, Суперкубка страны и Суперкубка УЕФА.

    Все новости