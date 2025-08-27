Шансы Украины на вступление в ЕС после изменения позиции Венгрии оценили

Политолог Жарихин: Если Украину примут в Евросоюз, ему наступит конец

Разговоры о вступлении Украины в Европейский союз (ЕС) — это все пустое, заявил политолог, заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин. В беседе с «Лентой.ру» он оценил шансы страны на вступление в объединение после изменения позиции по вопросу Венгрии.

Ранее о том, что европейской стране пришлось пойти на уступки в этом вопросе, сообщило со ссылкой на источники Politico. По данным издания, президент США Дональд Трамп убедил венгерского премьер-министра Виктора Орбана изменить позицию Будапешта по вступлению Украины в ЕС.

Я очень надеюсь, что эти действия Трампа способствуют скорейшему вступлению Украины в ЕС — тогда ЕС точно наступит конец Владимир Жарихин политолог

По словам политолога, игры под названием «вступление Украины в ЕС» длятся уже не один десяток лет. «У меня до сих пор в памяти, когда в вип-зоне украинского аэропорта я говорил с тогдашним министром по делам вступления в Евросоюз украинского правительства, это после "оранжевой революции" сразу. Он мне говорил один на один совершенно убежденно: "Володя, через 3 месяца мы будем в Евросоюзе". Это был 2004 год, четверть века прошла», — заявил Жарихин.

Он также усомнился в достоверности информации, опубликованной Politico. Политолог признался, что в последнее время не раз ловил издание на публикации недостоверной информации.

Даже если Орбана заставили изменить мнение по вопросу, существуют еще определенные требования, которые страна должна выполнить для вступления в ЕС, и Украина им не отвечает, указал собеседник «Ленты.ру».

«Конечно, они (европейцы — прим. «Ленты.ру») не хотят по экономическим причинам принимать Украину в Евросоюз, но есть горячие головы, которые хотят затолкать Украину в Евросоюз. Но вы представляете, это страна, которая имеет больше половины государственного бюджета за счет займов и помощи внешней. Такой подарочек для Евросоюза в нынешней ситуации. Поэтому, я думаю, что это, скорее, продолжаются те самые игры, которые начались, как я вам рассказал еще 20 лет назад. Так что это все пустое», — заключил политолог.

До этого стало известно, что переговоры о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз могут скоро начаться. По словам французского дипломата, решения будут приняты в «ближайшие дни или недели».