Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:18, 27 августа 2025Бывший СССРЭксклюзив

Шансы Украины на вступление в ЕС после изменения позиции Венгрии оценили

Политолог Жарихин: Если Украину примут в Евросоюз, ему наступит конец
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Разговоры о вступлении Украины в Европейский союз (ЕС) — это все пустое, заявил политолог, заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин. В беседе с «Лентой.ру» он оценил шансы страны на вступление в объединение после изменения позиции по вопросу Венгрии.

Ранее о том, что европейской стране пришлось пойти на уступки в этом вопросе, сообщило со ссылкой на источники Politico. По данным издания, президент США Дональд Трамп убедил венгерского премьер-министра Виктора Орбана изменить позицию Будапешта по вступлению Украины в ЕС.

Я очень надеюсь, что эти действия Трампа способствуют скорейшему вступлению Украины в ЕС — тогда ЕС точно наступит конец

Владимир Жарихинполитолог

По словам политолога, игры под названием «вступление Украины в ЕС» длятся уже не один десяток лет. «У меня до сих пор в памяти, когда в вип-зоне украинского аэропорта я говорил с тогдашним министром по делам вступления в Евросоюз украинского правительства, это после "оранжевой революции" сразу. Он мне говорил один на один совершенно убежденно: "Володя, через 3 месяца мы будем в Евросоюзе". Это был 2004 год, четверть века прошла», — заявил Жарихин.

Он также усомнился в достоверности информации, опубликованной Politico. Политолог признался, что в последнее время не раз ловил издание на публикации недостоверной информации.

Даже если Орбана заставили изменить мнение по вопросу, существуют еще определенные требования, которые страна должна выполнить для вступления в ЕС, и Украина им не отвечает, указал собеседник «Ленты.ру».

Материалы по теме:
«Поляки устали от украинского вопроса» На выборах президента Польши победил противник Украины. Что это значит для России?
«Поляки устали от украинского вопроса»На выборах президента Польши победил противник Украины. Что это значит для России?
3 июня 2025
«Настали опасные времена» Почему Северная Европа вооружается из-за «российской угрозы» и провоцирует кризис между Россией и НАТО?
«Настали опасные времена»Почему Северная Европа вооружается из-за «российской угрозы» и провоцирует кризис между Россией и НАТО?
11 июля 2025

«Конечно, они (европейцы — прим. «Ленты.ру») не хотят по экономическим причинам принимать Украину в Евросоюз, но есть горячие головы, которые хотят затолкать Украину в Евросоюз. Но вы представляете, это страна, которая имеет больше половины государственного бюджета за счет займов и помощи внешней. Такой подарочек для Евросоюза в нынешней ситуации. Поэтому, я думаю, что это, скорее, продолжаются те самые игры, которые начались, как я вам рассказал еще 20 лет назад. Так что это все пустое», — заключил политолог.

До этого стало известно, что переговоры о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз могут скоро начаться. По словам французского дипломата, решения будут приняты в «ближайшие дни или недели».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Песков высказался о компромиссах России по Украине

    Алиев рассказал об ухудшении отношений с Россией

    Мощнейшую ракету SpaceX проверили на живучесть

    Одну страну Европы уличили в стремлении «утонуть вместе с Украиной»

    Голливудский актер открыл бизнес в России

    В Советской Гавани пожаловались на нашествие ядовитых змей

    На Западе признали исчерпание потенциала антироссийских санкций

    Мужчина шесть раз испражнился на Чебурашку и попал на видео

    Шансы Украины на вступление в ЕС после изменения позиции Венгрии оценили

    У российских генералов забрали кинжал члена Третьего рейха и саблю германского офицера

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости