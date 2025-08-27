Слюсарь рассказал подробности ночной атаки ВСУ на Ростовскую область

Слюсарь: В ходе ночной атаки ВСУ на Ростовскую область никто не пострадал

В ночь на 27 августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали семь муниципалитетов Ростовской области. В результате атаки никто не пострадал, рассказал врио губернатора региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

«В ходе ночной воздушной атаки наши силы ПВО уничтожили и нейтрализовали БПЛА в Ростове, Таганроге, Новошахтинске, Неклиновском, Мясниковском, Миллеровском и Чертковском районе», — сообщил чиновник.

Он отметил, что в основном повреждены дома — посечены фасады, крыши, кровли. Также было задето несколько автомобилей. Сегодня эксперты проведут оценку нанесенного имуществу ущерба.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону беспилотник упал на крышу дома и взорвался, начался пожар.